Lagarde Da eventuale chiusura Hormuz ricadute su inflazione

La minaccia di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran inquieta i mercati globali, con Christine Lagarde che mette in guardia su ripercussioni significative sull’inflazione. Un’eventualità che potrebbe far salire i prezzi di petrolio e gas, influenzando l’economia europea e mondiale. La situazione resta delicata e i suoi sviluppi saranno cruciali per capire come si evolveranno i costi energetici e l’inflazione globale nei prossimi mesi.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La chiusura dello Stretto di Hormuz da parte delle autorità iraniane potrebbe avere delle “ricadute sull’inflazione” a livello internazionale. Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un’audizione presso la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. “Ci sarebbe un impatto sui prezzi di petrolio e gas, con possibili effetti secondari”, ha detto Lagarde aggiungendo che si tratta di “un punto che dobbiamo monitorare molto attentamente”. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

