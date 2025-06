Lagalla contro gli ambulanti | Provocano danni ecco 100 nuovi vigili urbani per rafforzare i controlli

Il sindaco Roberto Lagalla si impegna a tutelare il commercio legittimo, annunciando l'arrivo di 100 nuovi vigili urbani per intensificare i controlli contro le attività ambulanti che arrecano danno e concorrenza sleale. Una misura decisa per preservare la vivacità del mercato e garantire regole chiare, riconoscendo l'importanza di un equilibrio tra iniziativa economica e tutela dei cittadini. La lotta agli abusivi non si ferma: ecco come intendono rafforzare il sistema di controllo.

"Condivido l'esigenza di rafforzare l'azione di controllo e limitazione delle attività di ambulantato che provocano un danno concorrenziale nei confronti del commercio regolare". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco, Roberto Lagalla, dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalla presidente di.

