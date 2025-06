L’addio a Virginio Poli, campione del teatro dialettale.

Ci ha lasciati Virginio Poli, il grande protagonista del teatro dialettale di San Giuliano, un vero pioniere dell’arte amatoriale. Attore e regista appassionato, ha portato risate e emozioni nelle case di tanti con commedie indimenticabili come "Me tuca anca pagà i tass" e "Arriva lo zio di Dallas". La sua dedizione ha arricchito il panorama culturale locale, lasciando un’eredità che continuerà a vivere.

Attore e regista, si è spento all’età di 78 anni Virginio Poli, campione del teatro amatoriale di San Giuliano. Dapprima attore nella compagnia "Semper giuvin", ha poi fondato il gruppo "Semperimpé", contribuendo a portare sulle scene svariate commedie, per lo più dialettali. "Me tuca anca pagà i tass", "Arriva lo zio di Dallas" e "La me tusa la spusa un teròn" sono solo alcuni degli spettacoli che, rappresentati sui palcoscenici del Sud Milano, si sono arricchiti della sua verve e del suo entusiasmo, regalando al pubblico una nota di allegria e spensieratezza. Pensate per l’intrattenimento, più di una volta le rappresentazioni hanno avuto anche uno scopo benefico, sono cioè servite a sostenere iniziative solidali di associazioni ed enti no profit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it