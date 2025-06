L’acqua di San Giovanni si prepara anche nel 2025 come funziona | purificazione tra rito fede e magia

L’acqua di San Giovanni continua a incantare anche nel 2025, unendo fede, magia e natura in un rito che rinnova tradizioni secolari. Preparata con cura tra erbe spontanee e rugiada, questa acqua simbolica rappresenta un gesto di purificazione e speranza. Lavarsi il viso con essa diventa un momento di rinnovamento, un invito a lasciarsi alle spalle negatività e ad aprire il cuore a nuove possibilità. Un rituale che rimane unico e intramontabile.

Una tradizione che unisce la fede alla natura: l'acqua di San Giovanni è uno speciale rito propiziatorio che si realizza nella notte tra il 23 e il 24 giugno. È un augurio profumato e naturale che sa di erbe spontanee, rugiada e rinnovamento. Un gesto semplice ma fortemente esoterico: infatti, lavarsi il viso la mattina del 24 giugno con questa acqua è un modo per salutare la nuova stagione, lasciarsi alle spalle la negatività e aprirsi con fiducia all'energia dell'estate. Acqua di San Giovanni: rito tra fede e magia. Al centro di tutto, oltre a fiori ed erbe freschi appena raccolti, c'è l'iperico.

