L’Abruzzo boccia la proposta di legge sul fine vita | ormai di cosa ci stupiamo?

L'Abruzzo dice no alla proposta di legge sul fine vita, suscitando ancora una volta domande e polemiche. La decisione, presa dal presidente Marsilio e motivata dalla presunta competenza del governo, mette in discussione il ruolo delle Regioni nel dibattito etico più delicato. Se da un lato si chiudono le porte a una questione fondamentale per tanti cittadini, dall’altro si riaccende il dibattito sull’autonomia e i diritti individuali. A questo punto, cosa ci aspetta?

di Oreste De Angelis È di oggi la notizia che la Regione Abruzzo, con il suo presidente Marsilio, ha bocciato la proposta di legge sul fine vita depositata dall'Associazione Luca Coscioni grazie alla firme di oltre 7.000 cittadini abruzzesi. La motivazione è la medesima dichiarata dalla signora Meloni; il tema è di competenza del governo e non delle regioni, alla faccia di quanto il suo vice Salvini urla da tempo, ossia l'autonomia delle Regioni. Un'altra giornata cupa per gli abruzzesi! Il loro presidente e i suoi vassalli, sempre presenti ad ogni inaugurazione in tutta la regione per mostrare che loro sono sempre vicini ai bisogni degli abruzzesi, hanno impiegato un mezzo caldo pomeriggio aquilano per sotterrare una discussione che poteva essere affrontata con più civiltà e rispetto.

