Laboratorio Ambiente del FAI | l' incontro su biodiversità ed ecosistemi urbani

Giovedì 26 giugno, il Laboratorio Ambiente del FAI apre le sue porte con un emozionante secondo appuntamento dedicato a biodiversità ed ecosistemi urbani. Un evento imperdibile che inizia all'Oratorio San Filippo Neri e si estende al weekend, culminando in una giornata alla scoperta delle Valli di Argenta e dell'Oasi di Campotto. Un viaggio tra natura e città, per conoscere e proteggere il nostro patrimonio ambientale. Non mancate!

