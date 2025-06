L’abito di pizzo Sangallo | il vestito lungo che torna di tendenza ogni Estate

L’abito di pizzo Sangallo, icona di eleganza e raffinatezza, torna ogni estate a conquistare passerelle e cuori. Questa vestibilità lunga, impreziosita da un delicato ricamo, è il perfetto inno alla femminilità e al romanticismo. Il suo fascino senza tempo, radicato in una tecnica antica nata tra le pittoresche montagne svizzere, conferma che il classico non passa mai di moda. Per un’estate all’insegna di stile e delicatezza, il Sangallo è la scelta ideale.

Life&People.it Inno alla raffinatezza estiva e delicato tocco d’arte sulla pelle, il vestito Sangallo spicca sulle passerelle per la sua raffinata e discreta sensualità. Non stupisce che il ricamo si imponga ancora una volta come tendenza incontrastata della moda estiva. Il suo tocco di romanticismo dal sapore antico, che lo rende unico, affonda le proprie radici in una particolare tecnica di ricamo: nasce nell’idilliaca Svizzera orientale, nei pressi del lago di Costanza, nell’omonima città, St. Gallen. La città diviene nota fin dal XVI secolo per la sua industria tessile, ed a partire dal Settecento, si specializza nella tecnica del ricamo, inizialmente lavorato a mano e poi con macchine speciali che ne velocizzano il processo senza intaccarne il pregio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Colpi di sole e di stile: l'abito in pizzo Sangallo è il passe-partout dell'Estate 2025

