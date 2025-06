La violenta rissa in discoteca carabinieri al lavoro per identificare i responsabili | ferito un addetto alla sicurezza

Una rissa tumultuosa ha scosso una discoteca della riviera nord, lasciando sul campo un addetto alla sicurezza ferito e i carabinieri all'opera per risalire ai responsabili. Fortunatamente, il bilancio finale non è tanto grave quanto l'intensità degli scontri. La scena, ancora avvolta nel mistero, si è scatenata due sere fa, coinvolgendo giovani e tensioni incontrollate. Le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce su quanto accaduto.

Il bilancio, per fortuna, non corrisponde alla violenza dei fatti accaduti. C'è solo un ferito in seguito alla rissa scoppiata due sere fa in un noto locale della riviera nord. Si tratta di un giovane, in servizio come addetto alla sicurezza e coinvolto nel litigio scoppiato per cause ancora.

