' La verita? e? un fuoco' la giornalista Agnese Pini presenta il suo memoir alla SMSBiblio di Pisa

Arriva a Pisa il nuovo memoir di Agnese Pini, "La Verità? È un Fuoco", un viaggio intenso attraverso emozioni e riflessioni. Organizzato dalla libreria Civico14 di Marina di Pisa e in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa, l’evento si svolgerà mercoledì 25 giugno alle 17:30 presso la SMS BiblioPisa. Un’occasione imperdibile per scoprire i retroscena di questa testimonianza autentica e coinvolgente. Non mancate!

Arriva a Pisa il memoir di Agnese Pini grazie alla libreria Civico14 di Marina di Pisa che organizza mercoledi? 25 giugno alle ore 17:30 l’incontro con l’autrice al SMS BiblioPisa in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa. 'La Verita? e? un Fuoco' (Garzanti, 2025, 329. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'La verita? e? un fuoco', la giornalista Agnese Pini presenta il suo memoir alla SMSBiblio di Pisa

In questa notizia si parla di: pisa - verita - fuoco - agnese

‘La verità è un fuoco’ in libreria. A Sesto la presentazione del libro di Agnese Pini - Mercoledì 21 maggio alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino, sarà presentato il nuovo libro di Agnese Pini, «La verità è un fuoco».

La verità è un fuoco. Si svela a #Pisa il memoir di @agnese_pini https://toscanalibri.it/notizia/la-verita-e-un-fuoco-si-svela-allsms-bibliopisa-il-memoir-di-agnese-pini/… @garzantilibri @AmiciSMSBIBLIOP Vai su X

La verità è un fuoco. Il 25 giugno si svela all’SMS Biblio - Comune di Pisa il memoir di Agnese Pini Vai su Facebook

'La verità è un fuoco', la giornalista Agnese Pini presenta il suo memoir alla SMSBiblio di Pisa; ’La Verità è un Fuoco‘ arriva a Pisa. Presentazione al SMS BiblioPisa; “La verità è un fuoco” di Agnese Pini.

’La Verità è un Fuoco‘ arriva a Pisa. Presentazione al SMS BiblioPisa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

La verità è un fuoco - Agnese Pini ha scritto La verità è un fuoco al fine di rispondere a diversi ... Come scrive sololibri.net