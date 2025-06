La truffa a nome della Regione Lazio | c'è qualcuno che chiama per cambio contratto luce e gas

Attenzione alle truffe telefoniche che si spacciano per rappresentanti della Regione Lazio, come il tentativo di cambiare contratto luce e gas. Questi raggiri mettono a rischio la vostra sicurezza e i vostri risparmi. Se ricevete chiamate sospette, non esitate a segnalare subito l’accaduto alle autorità competenti. La prevenzione è la nostra arma più forte contro queste truffe; scopriamo insieme come difenderci.

Si tratta a tutti gli effetti di una truffa, perpetrata per di più a nome della Regione Lazio. Chi dovesse ricevere telefonate simili, è invitato a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cadaveri senza nome, nel Lazio sono 269: è la regione con più corpi mai identificati - Nel Lazio si contano 269 cadaveri senza nome, il numero più alto in Italia, con 251 a Roma. Oltre mille vittime nel paese ancora non identificate o reclamate.

+++ Tentativo di truffa online ai danni di ASM Rieti S.p.A. +++ ASM Rieti S.p.A. informa la cittadinanza che è in circolazione un messaggio fraudolento online che utilizza indebitamente il nome e il logo dell'azienda per promuovere un presunto abbonamento Ri Vai su Facebook

Propongono offerte vantaggiose su contratti di gas e luce. Ma è una truffa - L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un finto operatore regionale ... Da ciociariaoggi.it