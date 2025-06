La tragedia di Gabriele Nuzzolo il cordoglio del mondo politico Ha seminato amore per la sua terra il suo ricordo resta vivo e indelebile

La tragedia di Gabriele Nuzzolo ha scosso profondamente il mondo politico, seminando dolore e ricordo indelebile nel cuore della sua terra. La perdita del giovane segretario del PD di Santa Sofia ha lasciato un vuoto incolmabile, ma anche un forte senso di solidarietà e amore per la comunità. In questi momenti di grande dolore, il suo esempio di dedizione e passione continuerà a ispirare tutti noi. La sua memoria resterà sempre viva, come un faro di speranza e unità.

Costernazione e dolore sono calati sull'amministrazione di Santa Sofia e sul Partito Democratico forlivese dopo la sciagura stradale costata la vita al 33enne Gabriele Nuzzolo, segretario dem del comune della vallata del Bidente. "Era prima di tutto un amico, sono profondamente addolorata", sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - La tragedia di Gabriele Nuzzolo, il cordoglio del mondo politico. "Ha seminato amore per la sua terra, il suo ricordo resta vivo e indelebile"

Un tranquillo pomeriggio domenicale al bar con gli amici si è trasformato in tragedia La vettura ha centrato in pieno il 34enne che non ha avuto il tempo di scansarsi. Gabriele Nuzzolo, 34enne, era insegnante e segretario della sezione locale del Partito Demo Vai su Facebook

