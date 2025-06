La tragedia del segretario del Pd di Santa Sofia la ricostruzione | Gabriele Nuzzolo è morto travolto da un' auto in retromarcia

Una tragica fatalità scuote Santa Sofia: Gabriele Nuzzolo, stimato segretario del Pd e docente dell'Ipsia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Mentre si trovava con amici al bar, il suo destino si è spezzato in un attimo, travolto da un'auto in retromarcia. Un dramma che colpisce l'intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile e aprendo una dolorosa riflessione sulla sicurezza stradale.

Si delineano i contorni della tragedia stradale costata la vita nel tardo pomeriggio di domenica al professor dell'Ipsia Vassallo e segretario del Pd di Santa Sofia, Gabriele Nuzzolo. Il dramma si è materializzato intorno alle 19, quando il 33enne si trovava insieme ad altri amici al bar. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La tragedia del segretario del Pd di Santa Sofia, la ricostruzione: Gabriele Nuzzolo è morto travolto da un'auto in retromarcia

