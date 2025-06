La tragedia bimbo di Rovato morto in piscina a Castrezzato | disposta l’autopsia

Una tragedia sconvolge Brescia: un bambino di appena quattro anni, caduto in una piscina a Castrezzato, ha perso la vita all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La magistratura ha disposto l'autopsia per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda, ancora avvolta dal dolore e dalla speranza di fare luce sulle cause. La comunitĂ si stringe attorno alla famiglia, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.

Brescia, 23 giugno 2025 - Il pubblico ministero di Brescia Caty Bressanelli ha disposto l' autopsia sul corpo del bambino di quattro anni morto ieri all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era arrivato venerdì dopo essere caduto nella piscina del parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato. Un atto dovuto anche perchĂ© sulla dinamica della tragedia non ci sono dubbi. Cos’è successo. Il bambino era con il padre che lo ha perso di vista ed è finito in acqua senza saper nuotare. Quando il genitore lo ha visto, il corpicino del piccolo galleggiava esanime. Sono stati subito chiamati i soccorsi e il numero unico d’emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia, bimbo di Rovato morto in piscina a Castrezzato: disposta l’autopsia

