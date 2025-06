La top model 55enne sorprende sempre | una parrucca?

Naomi Campbell è l’incarnazione di eleganza senza tempo che si rinnova con audacia. Dopo le passerelle di Cannes e Monte Carlo, la top model 55enne conquista Londra con un look vibrante e una chioma biondo fiammante, pronta a brillare anche in estate. In questa occasione speciale, la sua presenza al lancio del nuovo album di Miley Cyrus dimostra come Naomi continui a sorprendere, confermando il suo stile glam, raffinato e potente, sempre al passo con i tempi.

Dopo Cannes e Monte Carlo, Naomi Campbell riappare a Londra con un look vibrante, prontissima per l'estate. L'occasione è il lancio del nuovo album di Miley Cyrus, con un evento firmacopie – a sorpresa – nello storico negozio di dischi Rough Trade East. Show nello show, la nuova chioma biondo fiammante della top model 55enne. Che riconferma il suo stile glam e raffinato, ma comunque potente. Abito barocco e chioma naturale: Naomi Campbell è magnetica a Cannes X Il nuovo colpo di testa di Naomi Campbell. Miley in blazer argento tempestato di paillettes e scollatura vertiginosa, Naomi in abito fasciante di pizzo nero che lascia pochissimo all'immaginazione.

