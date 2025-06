La Terza Guerra Mondiale è già diventata un meme | ora abbiamo un nuovo problema

La Terza Guerra Mondiale, un timore che ha invaso il web e i social, si trasforma ora in un vero e proprio meme tra TikTok. Con oltre 614.600 post sotto l’hashtag WW3, la piattaforma si riempie di opinioni, analisi e anche divertenti trovate virali. Un’immensa miscela di realismo e leggerezza, che riflette come il mondo digitale affronta le paure più serie: con creatività e senso dell’umorismo. Continua a leggere.

Su TikTok l'hashtag WW3 sulla Terza Guerra Mondiale è arrivato a 614.600 post. Si tratta solo del flusso principale in cui è possibile trovare video dedicati all'ipotesi che stia cominciando un nuovo conflitto globale. Dentro c'è di tutto. Ci sono esperti di geopolitica, clip del conflitto ma ci sono anche tanti meme. Balletti, outfit a tema e make up. Qualsiasi cosa per andare in tendenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it