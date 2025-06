La tartaruga Olga salvata a Punta Imperatore | verrà curata al Turtle Point di Portici

La storia di Olga, la tartaruga salvata a Punta Imperatore, ci ricorda l'importanza di proteggere il nostro mare e le sue creature. Trasportata al Turtle Point di Portici, la dolce esemplare riceve le cure necessarie per superare questa difficile prova. Con l’impegno di tutti, presto Olga potrà tornare a nuotare libero e felice nelle acque che ama. La sua rinascita è un messaggio di speranza per un futuro più sostenibile.

La tartaruga Olga, in difficoltà al largo di Punta Imperatore (Ischia), è stata salvata da alcuni diportisti. Trasportata al Turtle Point di Portici, sarà curata per una sospetta ingestione di plastica. Presto potrà tornare in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it