La Svizzera femminile nasconde la sconfitta per 7-1 contro l'Under 15 ma un giocatore spiffera tutto

In un torneo che avrebbe dovuto rimanere sotto silenzio, la nazionale femminile svizzera si trova al centro di un'inaspettata bufera. La sconfitta schiacciante contro l'Under 15 del Lucerna, culminata in un 7-1, avrebbe dovuto restare segreta, ma un giocatore ha deciso di condividere tutto sui social. Scopriamo insieme i dettagli di questa gaffe che sta facendo discutere l’intero panorama calcistico.

La nazionale femminile svizzera ha perso 7-1 contro l'Under 15 del Lucerna: il risultato imbarazzante doveva restare segreto ma uno dei giocatori ha spifferato tutto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

