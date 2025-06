La superstar coreana a Milano per la Fashion Week | folla di fan in lacrime

La superstar coreana Kim Woo-bin ha infiammato Milano durante la Fashion Week, attirando una folla di fan in delirio. Tra emozioni e lacrime, l’attore e modello si è immerso nell’atmosfera meneghina, lasciando il pubblico senza fiato. La sua presenza ha aggiunto un tocco di magia alla kermesse, dimostrando quanto l’arte e la moda possano unire culture e generazioni in un abbraccio globale. Un evento indimenticabile che rimarrà nella memoria di tutti.

Un attore e modello coreano è arrivato a Milano per assistere ad alcune sfilate della Fashion Week meneghina. Ad attenderlo decine e decine di fan in visibilio, alcune persino in lacrime. Si tratta di Kim Woo-bin, noto per alcuni popolari drama coreani come 'School 2013', 'The heirs' e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La superstar coreana a Milano per la Fashion Week: folla di fan in lacrime

In questa notizia si parla di: milano - fashion - week - lacrime

Milano Fashion Week Uomo giugno 2025: date, brand e calendario ufficiale - Da 20 al 24 giugno 2025, Milano si conferma capitale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo.

? Buongiorno, #TribeBürsin ! Il nostro Kerem ha conquistato la Milano Fashion Week — fascino al massimo, stile impeccabile e quel cuore grande che ci fa sciogliere. Noi? In lacrime sul caffè (ma di orgoglio, eh). #KeremBürsin #MilanoFashionWeek Vai su X

Il rapper torna a scagliarsi contro il sindaco di Milano Beppe Sala: “Un sindaco influencer anche no”. Questa volta la stoccata arriva dal palco del congresso di Forza Italia giovani a Roma, dal quale il cantante di Rozzano ha richiamato l’attenzione anche sulle Vai su Facebook

La superstar coreana a Milano per la Fashion Week: folla di fan in lacrime; Giorgio Armani come sta? «Segue Emporio via Facetime». La malattia, le lacrime e gli auguri al re della moda; Ferragni in lacrime: il post su TikTok preoccupa i fan.

Modella sviene nel backstage prima di una sfilata della Milano Fashion Week: portata via in ambulanza - Un malessere, presumibilmente causato dall’intensa calura, ha provocato lo svenimento di una modella nel backstage della sfilata di Qasimi, tenutasi ieri 22 giugno alla Milano Fashion Week. ilfattoquotidiano.it scrive

Frecciarossa, new look: il treno ufficiale della Milano Fashion Week per promuovere il Made in Italy - Un accordo tra Frecciarossa, treno alta velocità di Trenitalia e Milano Fashion Week. Lo riporta corriere.it