La studentessa parmigiana Aurora Vannucci in finale al premio Chiara Giovani 2025

Aurora Vannucci, giovane talento parmigiana, ha conquistato il palcoscenico del Premio Chiara Giovani 2025, confermando il suo brillante percorso letterario. Diplomata al Romagnosi e studentessa di Lettere all’Università di Parma, già insignita dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica nel 2021 per le sue opere, si distingue come una delle voci emergenti più promettenti del panorama culturale italiano. La sua passione e talento la rendono una finalista da non perdere...

Aurora Vannucci, Parma 2005, fresca di diploma al Romagnosi e studentessa di Lettere all'Università di Parma, insignita nel 2021 dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica per la propria attività letteraria già molto prolifica a dispetto della giovanissima età , è FINALISTA al Premio Chiara.

