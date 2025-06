La straordinaria ripresa delle tigri in Thailandia | tutto merito di un altro ritorno

Una vera rinascita si è verificata nel cuore della Thailandia, dove il ritorno dei cervi sambar ha spalancato le porte a una straordinaria ripresa delle tigri selvatiche. Questa storia di successo dimostra come interventi mirati e rispetto per la natura possano ribaltare il destino di specie minacciate. La conservazione funziona, e il Western Forest Complex ne è la prova vivente. Scopriamo insieme questo incredibile esempio di speranza e rinascita.

Grazie alla reintroduzione dei cervi sambar, una specie vulnerabile e in declino, la popolazione di tigri del Western Forest Complex, in Thailandia, è quintuplicata negli ultimi 15 anni. Tornate le prede naturali, anche i predatori si sono ripresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tigri - thailandia - straordinaria - ripresa

Thailandia, liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri - In un gesto di speranza e rinascita, il Parco Nazionale di Khlong Lan in Thailandia ha liberato venti cervi sambar per sostenere la sopravvivenza delle tigri indocinesi, ormai in via di riscatto.

La straordinaria ripresa delle tigri in Thailandia: tutto merito di un altro ritorno; Aumentano le tigri in Thailandia, risultato storico; Giornata Mondiale della Tigre, buone notizie dalla Thailandia.

Giornata mondiale della tigre, Wwf: «In Thailandia sono in aumento grazie alle azioni di conservazione» - La Thailandia sta portando avanti le azioni di conservazione delle tigri e spero che questo successo ispiri altri governi del Sud- Scrive corriere.it

Il controverso Tempio delle Tigri in Thailandia - Il Tempio delle Tigri nella provincia di Kanchanaburi, in Thailandia, è molto diverso dai tempi buddisti tradizionali. Segnala ilpost.it