la strada del vino itinerario di prodotto tra cantine e cultura

Scopri la magia della Val di Magra attraverso la nuova Strada del Vino dei Colli di Luni, un affascinante itinerario tra cantine e cultura. Un percorso pensato per appassionati e curiosi, che unisce eccellenze enogastronomiche a un patrimonio ricco di tradizioni. Con visite guidate e degustazioni, questa iniziativa promette di svelare i segreti di un territorio unico. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra vino, storia e paesaggi mozzafiato.

Val di Magra, 23 giugno 2025 – E’ stato presentato ieri a Castelnuovo Magra, nell’ambito dell’iniziativa “Benvenuto vermentino”, il gruppo di cooperazione che si è costituito per realizzare un vero e proprio itinerario di prodotto, la Strada del vino dei Colli di Luni, con i suoi percorsi di eccellenza tra produttori di vino, visite guidate in cantina e degustazioni Si tratta di un progetto inserito dalla Regione Liguria nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 sottomisura 16.4.3 “Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali”, essendo la Val di Magra territorio di riferimento della Doc Colli di Luni, ricadente in area Gal della Provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it