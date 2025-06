La storia infondata della fuga di Netanyahu in Grecia

Tra il 13 e il 14 giugno 2025, un’ondata di rumors infondati ha diffuso la presunta fuga di Benjamin Netanyahu in Grecia, alimentando tensioni e speculazioni. In un’epoca di informazione rapida e disinformazione, è fondamentale distinguere i fatti dalle bufale. Questa notizia, priva di fonti ufficiali e verificabili, dimostra quanto sia facile cadere nelle trappole delle fake news sui social media. La verità, come sempre, merita di essere ricercata e difesa.

Tra il 13 e 14 giugno 2025, diversi utenti e pagine Facebook hanno rilanciato una notizia secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe lasciato Israele a bordo dello Zion Wing, l’aereo presidenziale ufficiale, temendo l’imminente attacco da parte dell’Iran. Il volo sarebbe stato confermato e reso possibile «con l’aiuto dello Shin Bet», i servizi di sicurezza interni israeliani. Il contenuto è circolato in ambienti social filo-iraniani e ha trovato una certa eco anche tra utenti italiani. Per chi ha fretta:. Secondo quanto sostenuto da alcuni utenti su Facebook, il 13 giugno 2025 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe lasciato Israele a bordo dello Zion Wing, l’aereo presidenziale ufficiale, per rifugiarsi in Grecia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: storia - infondata - fuga - netanyahu

Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierà la storia' - In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni audaci plasmano il corso della storia. Recentemente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lodato il coraggio di Donald Trump per l’attacco agli impianti nucleari iraniani, affermando che questa scelta " cambierà la storia".

La storia infondata della fuga di Netanyahu in Grecia.

Gaza, Gassmann: “Storia non ha insegnato nulla al governo Netanyahu” - La storia sembra non abbia insegnato nulla soprattutto al governo Netanyahu che non è totalmente rappresentativo degli israeliani, però è veramente qualcosa di orribile e disumano”. Da msn.com

Aperta indagine sul portavoce di Netanyahu per fuga di notizie - portavoce del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, è indagato come il principale sospettato della fuga di documenti di intelligence militare alla stampa internazionale per influenzare l'opinione ... Si legge su msn.com