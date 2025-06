La storia di Cesena sotto il selciato rivela un affascinante viaggio nel tempo, riscoprendo le radici secolari della città. Attraverso recenti sondaggi archeologici condotti durante il progetto di riqualificazione del complesso Roverella e delle vie circostanti, emerge un patrimonio nascosto che arricchisce il nostro passato. I risultati di queste scoperte sono stati presentati con entusiasmo, aprendo una finestra sulla vita di settecento anni fa e rafforzando il legame tra presente e passato.

Cesena com'era sei o settecento anni fa o quantomeno come era una parte del suo centro. E' il passato della città che è riemerso nell' ambito dei sondaggi archeologici condotti in relazione al progetto di riqualificazione che investe il complesso Roverella, piazza Aguselli, via Dandini, via Milani, via Strinati, intervento programmato dal Comune di Cesena con utilizzo di fondi PNRR. I risultati delle ricerche archeologiche sono stati presentati nella mattinata di ieri in tre visite guidate organizzate da Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Cesena e del Gruppo Archeologico Cesenate 'Giorgio Albano'.