la storia della prigione di evin simbolo della repressione iraniana colpito da israele

Nel più grande attacco aereo sull’Iran dall’inizio della guerra, con oltre 100 bombe sganciate in sole due ore, Israele ha preso di mira anche alcuni luoghi simbolo della repressione politica del regime degli ayatollah. Tra essi il carcere di Evin (colpite le sezioni amministrative e giudiziarie), noto per la detenzione di oppositori politici e attivisti e, soprattutto, per le continue violazioni dei diritti umani perpetrate al suo interno. È qui che a cavallo tra il 2024 e il 2025 è stata detenuta per quasi tre settimane la giornalista Cecilia Sala e, ancora prima, nel 2022 fu incarcerata per 45 giorni la blogger Alessia Piperno. 🔗 Leggi su Lettera43.it