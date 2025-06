La storia del faccendiere Francesco Pazienza coinvolto in diverse inchieste dalla strage di Bologna al crac del Banco Ambrosiano

La vita di Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi e faccendiere, attraversa le pagine più oscure e controverse della cronaca italiana. Coinvolto in indagini che spaziano dalla strage di Bologna al crac del Banco Ambrosiano, la sua vicenda è un affascinante mosaico di misteri, intrighi e potere. La sua figura rimane indimenticabile, lasciando un'impronta indelebile nella storia italiana…

La storia dell'ex agente segreto del Sismi, coinvolto in alcune delle più grandi inchieste e casi di cronaca italiani L'ex agente segreto del Sismi e faccendiere Francesco Pazienza è morto all'età di 79 anni. La sua è una storia che lo vede legato a inchieste e casi di cronaca italiana non di.

