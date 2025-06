La stella nova V462 Lupi esplode improvvisamente e diventa visibile dall’Italia | dove osservarla

Uno dei fenomeni più affascinanti dell’astronomia recenti sta sorprendendo gli appassionati di tutto il mondo: la stella V462 Lupi, nella costellazione del Lupo, ha improvvisamente esploso in una nova, diventando visibile ad occhio nudo anche dall’Italia. Questo spettacolo celeste offre un’occasione unica di osservare da vicino un processo cosmico dirompente. Ma come e dove poterla ammirare? Continua a leggere per scoprire i migliori punti di osservazione e i momenti ideali.

La stella V462 Lupi, nella costellazione del Lupo, è esplosa in una nova, diventando visibile a occhio nudo dalla Terra: lo spettacolare evento astronomico, che coinvolge un sistema binario composto da una nana bianca e una gigante rossa, si osserva in tutto l’emisfero australe e oltre le basse latitudini nell’emisfero settentrionale. Dove vederla dall’Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una nova mai vista prima illumina la costellazione del lupo diventando 4 milioni di volte più luminosa - una nova nella costellazione del lupo aumenta la luminosità di 4 milioni di volte, visibile a occhio nudo dall’emisfero sud e nord, scoperta il 12 giugno 2025 da astronomi dell’ohio state university ... Si legge su gaeta.it