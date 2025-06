La stella nova V462 Lupi esplode improvvisamente e diventa visibile dalla Terra | dove osservarla

Un evento straordinario ha attirato l’attenzione degli astronomi e degli appassionati di tutto il mondo: la stella V462 Lupi, situata nella costellazione del Lupo, è esplosa in una nova brillante e visibile a occhio nudo dalla Terra. Questo spettacolare fenomeno, che coinvolge un sistema binario composto da una nana bianca e una gigante rossa, offre un’occasione unica per osservare il cielo in modo diretto e affascinante. Continua a leggere per scoprire come e quando poterla ammirare.

La stella V462 Lupi, nella costellazione del Lupo, è esplosa in una nova, diventando visibile a occhio nudo dalla Terra: lo spettacolare evento astronomico, che coinvolge un sistema binario composto da una nana bianca e una gigante rossa, si osserva in tutto l’emisfero australe e oltre le basse latitudini nell’emisfero settentrionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stella - nova - v462 - lupi

Carlotta Mantovan, la figlia Stella e il dolce dono in ricordo di Fabrizio: "Regalo del primo compleanno senza il suo papà" - Carlotta Mantovan celebra il primo compleanno senza il papà Fabrizio Frizzi con un dolce dono per la figlia Stella.

Ecco la stella esplosa: la Nova V462 Lupi Grazie a tutti per aver seguito la diretta. Eravamo oltre 900 ad emozionarci per questo piccolo ma grande punto luminoso che si è acceso ed abbiamo fotografato in live! Foto fatta da me con Unistellar eVscope2 Cieli s Vai su Facebook

Boom, abbiamo una nuova NOVA, ed è V462 Lupi, nella costellazione del Lupo! Ma cos’è una nova? È un’esplosione stellare che avviene in un sistema binario, dove una nana bianca (un residuo stellare compatto) orbita vicino ad una stella compagna, spes Vai su X

La stella nova V462 Lupi esplode improvvisamente e diventa visibile dalla Terra: dove osservarla; Una nova è esplosa nella costellazione del Lupo, e ora è visibile anche a occhio nudo; Una stella è esplosa nel cielo: stasera osservazione al telescopio della nova.

La stella nova V462 Lupi esplode improvvisamente e diventa visibile dalla Terra: dove osservarla - La stella V462 Lupi, nella costellazione del Lupo, è esplosa in una nova, diventando visibile a occhio nudo dalla Terra: lo spettacolare evento astronomico ... Come scrive fanpage.it

Una nova mai vista prima illumina la costellazione del lupo diventando 4 milioni di volte più luminosa - una nova nella costellazione del lupo aumenta la luminosità di 4 milioni di volte, visibile a occhio nudo dall’emisfero sud e nord, scoperta il 12 giugno 2025 da astronomi dell’ohio state university ... Si legge su gaeta.it