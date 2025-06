La Spagna chiede e ottiene l’esenzione dall’obiettivo NATO del 5% per la spesa militare

La Spagna ottiene un'importante deroga dall'obiettivo NATO del 5% di spesa militare, mantenendo invece il proprio budget al 2,1%. Con questa decisione, il premier Pedro Sánchez sottolinea un approccio equilibrato tra impegni internazionali e realtà nazionali. Questa scelta potrebbe influenzare le future dinamiche di alleanza e sicurezza in Europa, aprendo un nuovo capitolo nel panorama strategico continentale. Ma cosa significa realmente per la difesa spagnola e l'alleanza atlantica?

La Spagna ha ottenuto un'esenzione dal nuovo obiettivo della NATO di destinare il 5% del PIL alla spesa per la difesa. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Pedro Sánchez che durante una conferenza stampa ha affermato che il Paese spenderà il 2,1%, "né più né meno". Secondo quanto riporta Euractiv.com, la bozza della dichiarazione sul nuovo obiettivo del 5%, che sarà approvata dai leader NATO durante il vertice che prenderà il via all'Aja questa settimana, è stata modificata: la formulazione "ci impegniamo" è diventata "gli alleati si impegnano", per concedere alla Spagna maggiore flessibilità.

