La solidarietà di Putin all' Iran | Aggressione ingiustificata

La solidarietà di Putin all’Iran in un momento cruciale scuote gli equilibri internazionali. Condannando l’attacco statunitense come “ingiustificato”, la Russia si schiera a fianco di Teheran, rafforzando i legami con il paese e sottolineando il suo ruolo di protagonista nel panorama geopolitico. Mentre il mondo osserva attentamente, lo scenario si prepara a nuovi sviluppi, lasciando intatto il segnale forte di un alleanza strategica in evoluzione. Sullo sfondo, lo...

Vladimir Putin condanna l’attacco statunitense all’Iran definendolo “un’aggressione ingiustificata” e ha assicura il sostegno della Russia “al popolo iraniano”. Durante i colloqui a Mosca con il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il presidente russo parla di legami “solidi e duraturi” ma non menziona esplicitamente il regime, limitandosi a un messaggio di auguri per il neopresidente Pezeshkian e per la Guida Suprema Khamenei. Sullo sfondo, lo scambio tra droni iraniani e armi russe per la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La solidarietà di Putin all'Iran: "Aggressione ingiustificata"

