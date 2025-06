La solidarietà di oltre 800 napoletani per l’ amore contagioso di Claudio e Giovanna Zanfagna

La solidarietà di oltre 800 napoletani si è unita in un abbraccio collettivo per onorare Claudio e Giovanna Zanfagna, animati dall’amore contagioso che ha trasformato il dolore in speranza. Un momento di riflessione e emozione, come quello vissuto durante il progetto “Abbracci”, organizzato presso il Circolo Posillipo di Napoli. Da un dolore profondo nasce infatti un gesto di grande umanità, dimostrando che l’amore può riscoprire e rafforzare i valori più autentici della nostra comunità.

Nella vita ci sono momenti in cui ti fermi e rifletti, pensi e ritrovi i sentimenti, i valori, l'amore non solo per te stesso ma per il prossimo. Questo ha rappresentato per me ieri sera, dal punto di vista emozionale, il progetto "Abbracci " organizzato presso il Circolo Posillipo di Napoli da Claudio e Giovanna Zanfagna. Dal dolore profondo e intenso di una perdita nasce un progetto che ha saputo cogliere il grande amore per il prossimo. Lo stesso amore che Andrea, figlio di Claudio e Giovanna, esprimeva non solo verso i suoi amici testimoni della sua bontà, ma anche nei confronti di coloro che erano meno fortunati.

In questa notizia si parla di: amore - claudio - giovanna - zanfagna

