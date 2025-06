La sindaca Bugetti accusata di corruzione davanti al Gip | Mai percepito utilità illecite

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si presenta davanti al Gip affrontando le accuse di corruzione. Nonostante le tensioni del procedimento, la prima cittadina ha deciso di confrontarsi apertamente con gli inquirenti, producendo documentazione a supporto e mantenendo un atteggiamento trasparente. La vicenda mette in luce un fronte delicato tra responsabilità pubblica e giustizia, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi…

PRATO – Udienza davanti al Gip questa mattina (23 giugno) per la sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti. Al termine dell’interrogatorio di garanzia la prima cittadina ha dichiarato: “Rendendo dichiarazioni nel corso della udienza di oggi e producendo documentazione a supporto, ho ritenuto di confrontarmi puntualmente con tutti gli addebiti che mi vengono mossi dalla Accusa. Ciò ho fatto confrontandomi con i miei difensori per rispetto delle istituzioni e con fiducia nel contraddittorio processuale, nonostante il tempo ridotto che il codice riconosce in questi casi per preparare la difesa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

