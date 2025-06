La scuola di danza cacciata dalla sede | Siamo una società di serie B

L'Officina della Danza, una realtà consolidata e amata dalla comunità, si trova ora senza sede dopo essere stata sfrattata dai locali di via San Rocco 1. Con oltre 400 firme raccolte in difesa di questa importante scuola di danza, la situazione è critica: il tempo stringe e l’incertezza cresce. È fondamentale unire le forze per salvare un patrimonio culturale che, oltre a insegnare danza, ispira passione e speranza.

Senza una sede e con troppo poco tempo per trovare un altro posto. Tanto che la raccolta firme contro questa decisione ha già raggiunto quasi quota 400. Si tratta dell'Officina della danza, la società sportiva che per otto anni ha "abitato" i locali comunali di via San Rocco 1 pagando regolare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - La scuola di danza "cacciata" dalla sede: "Siamo una società di serie B"

