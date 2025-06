La sceneggiata imbarazzante di Wanner sul gol che ha eliminato l’Italia Under 21 dagli Europei

La scena imbarazzante di Wanner nel match Germania-Italia Under 21 ha lasciato il pubblico senza parole. Il giovane talento tedesco, dopo un contatto nell’area italiana, ha finto di essere infortunato, rimanendo a terra per alcuni secondi, solo per rialzarsi e festeggiare subito dopo il gol decisivo. Una sceneggiata che ha sollevato polemiche e riflessioni sul fair play nel calcio. Ma cosa è successo davvero? Continua a leggere.

Paul Wanner, giovane talento tedesco, è stato protagonista nel gol del 3-2 di Germania-Italia Under 21. Il centrocampista dopo un contatto nell'area italiana è rimasto a terra per una decina di secondi fingendo un infortunio, ma quando Rohl ha trovato il gol si è alzato subito per festeggiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

