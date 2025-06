La Scala in tour Concerti nei borghi della Valtellina

La magia dell’opera si apre al cuore della Valtellina con la Scala in tour, un’eccezionale iniziativa dell’Accademia Teatro alla Scala sostenuta da Regione Lombardia. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, i giovani talenti dell’Orchestra scaligera, guidati dal maestro Pietro Mianiti, porteranno musica e emozioni nei suggestivi borghi di Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica tra tradizione e innovazione.

La Scala esce da Milano e arriva nel cuore della Valtellina con Musica nell’aria, il progetto firmato Accademia Teatro alla Scala e sostenuto da Regione Lombardia. L’appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 luglio nei borghi di Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata (nella provincia di Sondrio) con i giovani musicisti dell’ Orchestra dell’Accademia scaligera, diretti dal maestro Pietro Mianiti. Il 4 luglio alle 18.30 concerto nella piazza del centro storico di Sernio, in programma: la Suite op. 46 da Peer Gynt di Grieg, La Moldava di Smetana, Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij e l’Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Scala “in tour“. Concerti nei borghi della Valtellina

In questa notizia si parla di: scala - borghi - valtellina - tour

Musica nell’aria, la Scala di Milano in tour: gli eventi (gratis) in Lombardia - La Scala di Milano conquista la Lombardia con 'Musica nell'aria', un tour gratuito che unisce la bellezza della musica alla celebrazione delle Olimpiadi della Cultura 2026.

Musica nell'aria torna a emozionare! Due appuntamenti gratuiti portano i talenti dell'Accademia Teatro alla Scala fuori dai teatri, per incontrare il... Vai su Facebook

Musica: in Valtellina due concerti Accademia Teatro alla Scala; Inverno in Bassa Valle, tante proposte per tutti i gusti.

4 borghi della Valtellina che in Autunno sono un vero incanto - Se amate i viaggi autunnali e desiderate scoprire delle location che ne incarnino a pieno le magiche atmosfere, allora non potete non organizzare un tour tra i borghi della Valtellina che proprio ... Come scrive myluxury.it

Estate in Valtellina: 5 borghi eccezionali da scoprire subito - Magari iniziando il vostro tour e la vostra estate in Valtellina organizzando una sosta ad Ardenno, un borgo di origine medievale ... Segnala stylosophy.it