La Sampdoria vince all’Arlechi ed è salva Salernitana retrocessa in C scoppia la protesta Evani | I miei se lo meritano

La tensione è alle stelle nel mondo del calcio italiano: la Sampdoria conquista una storica salvezza all'Arechi, mentre la Salernitana, nonostante il cuore e l'impegno, retrocede in Serie C. La vittoria dei blucerchiati, unita alle polemiche sulla penalizzazione del Brescia, scatena proteste e discussioni infuocate. Un finale di stagione che accende passioni e rivendicazioni, dimostrando ancora una volta come il calcio sia molto più di un semplice gioco…

Roma, 23 giugno 2025 - La Sampdoria è salva, la Salernitana retrocede in C: è questo il verdetto emesso dal campo nei playout di Serie B. Dopo il 2-0 dell'andata al Ferraris firmato Meulensteen-Curto, i blucerchiati espugnano anche l'Arechi grazie alle reti, una per tempo, di Coda e Sibilli. Retrocessa sul campo, grazie alla penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia la squadra di Alberico Evani è stata ammessa a giocare lo spareggio, passando così dall'incubo della Serie C alla grande gioia per aver mantenuto la categoria. Scoppia invece la protesta a Salerno, con i tifosi della Curva Sud che se la prendono con i calciatori e la dirigenza lanciando di tutto in campo (anche dei seggiolini) e costringendo il direttore di gara Daniele Doveri prima a fermare il gioco per diversi minuti e poi a mandare le due squadre negli spogliatoi al 65'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Sampdoria vince all’Arlechi ed è salva. Salernitana retrocessa in C, scoppia la protesta. Evani: “I miei se lo meritano”

