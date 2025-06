La Sampdoria si salva all’ultima Salernitana in Serie C ma all’Arechi perdono tutti

In un finale di stagione infuocato, la Sampdoria riesce a salvarsi all’ultimo istante contro la Salernitana, che invece crolla in Serie C tra incidenti e tensioni. Un match che resterà nella memoria per la sua drammaticità e per le emozioni vissute dai tifosi, segnato da episodi di violenza e suspence. Ma cosa ha deciso realmente questi destini incrociati? Scopriamolo insieme, analizzando ogni dettaglio di questa incredibile vicenda.

Sospesa Salernitana Sampdoria dopo il lancio di fumogeni e altri oggetti da parte dei tifosi granata dopo lo 0-2 del ritorno dei playout La Sampdoria conquista una salvezza tanto insperata quanto drammatica, mentre la Salernitana affonda in Serie C nel peggior modo possibile. All'Arechi, nel ritorno dei playout, la gara viene interrotta tre volte

Salernitana Sampdoria 0-2, partita definitivamente sospesa all’Arechi: granata in Serie C - Una partita che avrebbe potuto regalare emozioni si trasforma in un episodio di tensione e riqualificazioni sportive.

