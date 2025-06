La Sampdoria resta in B la salvezza dopo il caos a Salerno | la furia dei tifosi la partita interrotta e perché ora si rischia il campionato a 21 squadre

La Sampdoria resta in Serie B dopo un finale di stagione segnato dal caos a Salerno, tra tifosi infuriati e partite interrotte. La battaglia legale e sportiva, culminata nel rischio di un campionato a 21 squadre, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Ora, con la salvezza assicurata, si aprono nuove sfide per il club e il suo futuro. Ma cosa riserva il prossimo capitolo di questa travagliata avventura?

Il playout per decretare chi sarebbe sceso in Lega Pro e chi invece sarebbe rimasto in Serie B era già partito con i peggiori auspici. Prima il risultato del campo che aveva condannato la Sampdoria alla retrocessione, poi la penalizzazione del Brescia per illeciti sportivi, una partita disputata con quasi un mese di ritardo e, infine, anche un’intossicazione alimentare che ha fatto slittare ulteriormente la gara di ritorno. Ieri, domenica 22 giugno, il campo ha consegnato i verdetti che, almeno per il momento, sono definitivi: Salernitana retrocessa in Serie C e Sampdoria salva. Ma la squadra granata ha già annunciato che continuerà la partita in sede giudiziaria. 🔗 Leggi su Open.online

