La Sampdoria e la rivincita dopo la salvezza | frecciata ai tifosi del Genoa

La Sampdoria, dopo un cammino tra alti e bassi, si risolleva con orgoglio conquistando la salvezza e mandando un chiaro messaggio ai tifosi del Genoa: il Blucerchiati sono pronti a rivendicare il loro spazio. La stagione travagliata ha rafforzato il carattere della squadra, dimostrando che anche nelle difficoltà si può rinascere. La rivincita è servita, e il futuro si prospetta tutto da scrivere.

Genova, 23 giugno 2025 – Dopo una stagione decisamente complicata, la Sampdoria è riuscita a conquistare la salvezza, condannando la Salernitana alla Serie C. Il campionato dei blucerchiati non è stato per niente semplice e i numerosi cambi in panchina sono stati la dimostrazione: dalla prima alla terza giornata è stato Andrea Pirlo a guidare la Sampdoria, poi dalla quarta alla sedicesima è toccato ad Andrea Sottil, dalla diciassettesima alla trentaduesima è stato il turno di Leonardo Semplici e dalla trentatreesima fino ai playout la squadra è stata seguita da Alberico Evani. Nessuno di loro, tuttavia, è riuscito a far fare il salto di qualità ad una squadra che, sulla carta, non avrebbe dovuto giocarsi la salvezza ai playout.

