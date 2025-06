La Salernitana retrocede la voce dei tifosi | Fine mesta di una stagione indegna

La Salernitana, una volta grande protagonista nel calcio italiano, si ritrova oggi a dover affrontare il doloroso capitolo della retrocessione in Serie C. La delusione dei tifosi è palpabile, un fine stagione che resterà impressa come il momento di una crisi profonda. Tuttavia, tra le sfide emerge anche la speranza di rinascita: la squadra e i suoi sostenitori sono pronti a riscrivere, passo dopo passo, il proprio futuro.

La Salernitana si è svegliata in Serie C. L'hanno dondolato per poche ore, ieri notte, le parole del suo amministratore delegato, Maurizio Milan, che annuncia immediata programmazione per la prossima stagione in terza serie. Una programmazione che, copia incolla degli ultimi anni, sarà.

