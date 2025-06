La Salernitana affonda in C | partita sospesa per fumogeni e seggiolini in campo video Sampdoria salva

Una giornata drammatica scuote il calcio italiano: la Salernitana, ormai in caduta libera, vede il suo destino segnato con un match sospeso tra fumogeni, sedioline e tensioni in campo. La Sampdoria, invece, si salva in corner, lasciando alle spalle una stagione travagliata. Tra rinvii e incidenti, il finale di campionato si trasforma in un vero e proprio calvario, evidenziando le criticità di un sistema che necessita di riforme urgenti.

La Salernitana è l’ultima squadra retrocessa in serie C e lascia la cadetteria con una partita interrotta dall’arbitro per il lancio di fumogeni, petardi e sedioline in campo. Si salva la Sampdoria e finisce nel peggiore di modi la stagione della serie B. Salernitana- Samp tra rinvii e violenza. Una lunga querelle ha portato la Lega B a decidere le sorti di chi doveva disputare i play out. In principio era Salernitana-Frosinone lo scontro designato ma la tardiva penalizzazione del Brescia, per inadempienze fiscali, ha fatto retrocedere la squadra lombarda, salvato quella ciociara e ripescato i doriani che in un primo tempo erano retrocessi direttamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Salernitana affonda in C: partita sospesa per fumogeni e seggiolini in campo (video). Sampdoria salva

