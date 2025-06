La Russia si sta rassegnando sull' Iran? Le parole di Putin e le sue omissioni all' inviato dell' ayatollah Khamenei

La diplomazia globale si fa sempre più intricata e imprevedibile, e l'ultima mossa di Putin nei confronti dell'Iran ne è un esempio lampante. In un incontro segnato da parole di sostegno e silenzi strategici, il leader russo si apre a nuove alleanze, lasciando intuire come il quadro internazionale sia in evoluzione. Ma cosa significherà tutto questo per gli equilibri mondiali? Resta con noi per scoprirlo.

Putin ha incontrato oggi il ministro degli Esteri iraniano, offrendogli sostegno «per il popolo iraniano» e «i migliori auguri» per Khamenei. E il suo portavoce ha precisato che il dialogo con Trump sugli altri tavoli prosegue. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Russia si sta rassegnando sull'Iran? Le parole di Putin (e le sue omissioni) all'inviato dell'ayatollah Khamenei

Israele: «Controlliamo lo spazio aereo di Teheran». L'Ue: «Putin non può essere mediatore, non è obiettivo». Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) | Il giallo del veto Usa sull'ayatollah - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con scontri che hanno già causato numerose vittime e un clima di incertezza globale.

