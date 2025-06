La Roma riflette su Baldanzi | tra crescita tecnica e mercato

Tommaso Baldanzi rientra a Trigoria con un bagaglio pieno di interrogativi. L' Europeo Under 21 era iniziato nel migliore dei modi: suo il gol decisivo contro la Romania nel debutto dell'Italia. Poi, l'infortunio al ginocchio contro la Slovacchia ha interrotto bruscamente un cammino che avrebbe potuto offrirgli maggiore visibilità. Quei pochi, ma intensi minuti in campo sono bastati a ribadire il motivo per cui la Roma aveva investito una cifra significativa per acquistarlo dall'Empoli nel gennaio 2024. Eppure, da quando veste la maglia giallorossa, Baldanzi ha vissuto soprattutto ai margini: poche gare da titolare, molti spezzoni, e una sensazione costante di talento inespresso.

