La rivoluzione dei bus in marcia | Più preferenziali e semafori dedicati Ma sarà un cambiamento a tappe

Firenze si prepara a una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico, con nuove corsie preferenziali, semafori intelligenti e sistemi tecnologici all’avanguardia. Un cambiamento graduale che mira a rendere più efficiente e sostenibile la mobilità cittadina. La sfida è grande, ma i risultati promettono di trasformare il modo in cui cittadini e visitatori si spostano in città, facilitando ogni viaggio e migliorando la qualità della vita urbana.

di Antonio Passanese FIRENZE Nuove corsie preferenziali munite di telecamere per sanzionare le infrazioni, semafori intelligenti che diano la precedenza ai mezzi pubblici, sistemi tecnologici avanzati per rendere più facile la vita degli utenti e, infine, una maggiore interazione tra bus, tram e treni. È questa la rivoluzione alla quale sta lavorando, di concerto con il Comune, Autolinee Toscane per migliorare il Tpl a Firenze. Ma il presidente Gianni Bechelli (foto) avverte: "Non sarà veloce, avanzerà a tappe". Che a Firenze i bus di linea ’vivano’ una situazione difficile è cosa nota. Corse cancellate all’ultimo momento, ritardi cronici, fermate occupate da auto in sosta selvaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rivoluzione dei bus in marcia: "Più preferenziali e semafori dedicati. Ma sarà un cambiamento a tappe"

