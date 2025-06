La rivelazione di Bublik | Dopo Wimbledon ho vissuto mesi terribili

Dopo la vittoria a Halle, Alexander Bublik si è aperto con emozione, rivelando le difficoltà affrontate dopo Wimbledon 2024. Il tennista kazako ha condiviso un momento di vulnerabilità, confessando di aver pensato di allontanarsi dal tennis per ritrovare forza e motivazione. Questa rivelazione, insieme alla sua vittoria contro Medvedev, dimostra come la tenacia possa superare anche i momenti più bui, offrendo un esempio di grande resilienza nel mondo dello sport.

Dopo aver vinto il torneo di Halle battendo in finale Daniil Medvedev per 6-3 7-6(4), Alexander Bublik si è lasciato andare alla commozione ricordando il momento difficile vissuto dopo Wimbledon 2024, durante il quale ha rivelato di aver anche pensato di prendersi una pausa dal tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La rivelazione di Bublik: "Dopo Wimbledon ho vissuto mesi terribili"

