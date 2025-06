La risposta dell’Iran è stata debole | Trump commenta gli attacchi alle basi Usa e ringrazia Teheran per aver avvisato Poi invoca la pace

In un contesto di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump non perde occasione per commentare gli ultimi sviluppi. Con una dichiarazione che evidenzia la sua percezione di debolezza dell’attacco iraniano e un ringraziamento a Teheran per aver avvisato, l’ex presidente invoca comunque la pace e la stabilità . Mentre i rischi di escalation rimangono elevati, le sue parole puntano a rafforzare la narrativa di una risposta decisa e controllata, lasciando comunque aperta la porta a future negoziazioni.

«L’Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace». Non si è fatto attendere il commento di Donald Trump agli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Qatar e Iraq. Sul suo social Truth, il tycoon ha poi precisato che sono stati abbattuti 14 dei 13 missili lanciati da Teheran e che nessun americano è stato ucciso o ferito. «Sono stati lanciati 14 missili — 13 sono stati abbattuti, e 1 è stato “lasciato libero” perchĂ© diretto in una zona non minacciosa. Sono lieto di poter dire che nessun americano è stato ferito, e i danni sono stati minimi. 🔗 Leggi su Open.online

