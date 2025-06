La regata delle barche con materiali di recupero | a sfidarsi cinque equipaggi di bimbi fino ai 10 anni

per i più giovani di scoprire il valore del rispetto per l'ambiente, combinando divertimento e creatività. Questa regata unica nel suo genere invita i bambini fino a 10 anni a costruire barche con materiali di recupero, sfidandosi in un clima di allegria e consapevolezza. Un evento che da vent’anni insegna a rispettare il mare e la terra, promuovendo un futuro più sostenibile e responsabile.

Si è svolta domenica "Riciclonda" la regata non competitiva che si svolge ormai da 20 anni al Circolo Velico di Punta Marina Terme. Nata dall'intuizione di Jacopo Mutti e proseguita da Ernesto Sarracino, dello staff del circolo velico ed esperto pedagogista romagnolo, "Riciclonda è l'occasione.

