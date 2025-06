La rassegna estiva di spettacoli della Libera Accademia del Teatro volge verso il gran finale

La rassegna estiva della Libera Accademia del Teatro si avvicina al suo emozionante gran finale, portando sul palco il talento e la passione di allievi di ogni età. Dalla commedia al dramma, tra classici rivisitati e opere originali, questa settimana promette spettacoli coinvolgenti e sorprendenti. Non perdete l’occasione di assistere a un viaggio tra sogno e realtà, che culminerà in un grande applauso collettivo. La magia del teatro sta per concludersi, ma il ricordo resterà vivo!

Arezzo, 23 giugno 2025 – . La terza e ultima settimana di saggi degli allievi-attori della storica scuola cittadina è in calendario tra venerdì 27 giugno e giovedì 3 luglio, andando a proporre un ricco cartellone di rappresentazioni che vedranno per protagonisti bambini, ragazzi e adulti impegnati in diversi generi e testi: classici rivisitati e opere originali, commedie e tragedie, teatro tradizionale e teatro in musica. I sette spettacoli finali sono frutto del lavoro di tutto un anno di formazione, prove e crescita artistica insieme ai maestri della Libera Accademia del Teatro, offrendo un'occasione per esibirsi sul palcoscenico e condividere con il pubblico questo percorso creativo e personale.

