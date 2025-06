la rara foto di henry moder figlio di julia roberts pubblicata dalla madre per i suoi 18 anni

Sorprendente e toccante, Julia Roberts ha condiviso per la prima volta una rara fotografia del suo figlio Henry Moder in occasione del suo diciottesimo compleanno. La decisione di rompere il silenzio sui social offre uno sguardo intimo sulla crescita di questo giovane, protagonista di un percorso privato e protetto. Con questa scelta, l'attrice ci ricorda quanto siano preziosi e insostituibili i momenti familiari, lasciando tutti con il desiderio di scoprire di piĂą sulla vita di Henry.

Julia Roberts e il marito Danny Moder sono sempre stati molto attenti alla privacy propria e dei figli, tanto da non aver mai praticamente documentato nulla riguardo a loro sui social; per questo, sorprende che la diva americana abbia deciso di fare un’eccezione in occasione del diciottesimo compleanno di Henry, terzogenito dopo i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walterur. Con una foto presa dall’infanzia del figlio, nato nel 2007, Roberts ha scritto “In un batter d’occhio questo ragazzo straordinario ha compiuto 18 anni. Ti voglio bene, Henry”. Prima di lei, a maggio, era stato il marito a pubblicare una foto della famiglia al completo, in occasione della Festa della mamma. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it