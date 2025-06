La rara foto di Henry Moder figlio di Julia Roberts pubblicata dalla madre per i suoi 18 anni

Sorprendentemente, Julia Roberts ha condiviso una rara e tenera foto di Henry Moder, suo figlio, in occasione del suo diciottesimo compleanno. La celebre attrice, nota per la sua riservatezza, ha deciso di fare un’eccezione, regalando ai fan un’intima anteprima della crescita del giovane. Questa scelta speciale sottolinea quanto sia importante per lei celebrare i momenti significativi della famiglia, dimostrando che anche tra privacy e affetto, l’amore può sempre trovare spazio.

Julia Roberts e il marito Danny Moder sono sempre stati molto attenti alla privacy propria e dei figli, tanto da non aver mai praticamente documentato nulla riguardo a loro sui social; per questo, sorprende che la diva americana abbia deciso di fare un’eccezione in occasione del diciottesimo compleanno di Henry, terzogenito dopo i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walterur. Con una foto presa dall’infanzia del figlio, nato nel 2007, Roberts ha scritto “In un batter d’occhio questo ragazzo straordinario ha compiuto 18 anni. Ti voglio bene, Henry”. Prima di lei, a maggio, era stato il marito a pubblicare una foto della famiglia al completo, in occasione della Festa della mamma. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La rara foto di Henry Moder, figlio di Julia Roberts, pubblicata dalla madre per i suoi 18 anni

