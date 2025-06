La rabbia dei farmacisti durante il presidio a Ravenna | Aumento di 120 euro in tre anni? Inaccettabile

La tensione monta tra i farmacisti di Ravenna, che oggi si sono ritrovati in presidio davanti a Federfarma per esprimere il loro scontento. Con un aumento di soli 120 euro in tre anni, molti considerano questa proposta inaccettabile, considerando il delicato equilibrio della professione. Circa 200 manifestanti hanno manifestato durante la pausa pranzo, sottolineando la crescente frustrazione e il bisogno di ascolto. La questione rischia di esplodere in una battaglia che potrebbe cambiare gli equilibri del settore.

Sono circa 200 i manifestanti che oggi, nella pausa pranzo, si sono riuniti davanti alla sede di Federfarma di Ravenna - in via Faentina - per protestare contro quella che ritengono una "proposta inaccettabile". Per i farmacisti privati e collaboratori, è stato proposto dalle associazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La rabbia dei farmacisti durante il presidio a Ravenna: "Aumento di 120 euro in tre anni? Inaccettabile"

